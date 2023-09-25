  • 33°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

楊偉民：僅靠宏觀調控等不能完全解決當前問題 應加大改革力度

經濟脈搏 12:40 2023/09/25

分享：

分享：

十三屆全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民指出，現在經濟面臨的新問題和挑戰，僅靠宏觀調控、僅靠財政、貨幣政策加大力度是不能完全解決的。當前形勢下，既要加大政策力度，也要加大改革力度。

楊偉民：各地區應檢查政策 有無干預企業和消費者

楊偉民上週五（22日）在2023第五屆外灘金融峰會上發表《以改革為動力，推動經濟整體好轉》演講時指出，近年來在經濟治理當中確實也出現了一些問題或偏差，比如某些領域治理存在單打一、一刀切、單一目標絕對化、極致化、急躁冒進、顧此失彼、層層加碼、合成謬誤，以及長期目標短期化、系統目標碎片化、持久戰打成突擊戰等。

國統局原副局長：內地房地產供應過剩 14億人可能住不完

促進民營經濟發展 市場監管總局發布22條舉措

他說，市場經濟體制改革的具體任務有很多。針對當前的經濟形勢，各地區、各部門應認真檢查評估一下本地區、本部門最近出台的一些政策，包括在疫情期間出台的政策，哪些不符合市場決定資源配置，哪些干預或限制了企業的生產經營，干預或限制了消費者的自主消費，「不對的，應該改正，改正了其實就是改革。」

楊偉民：企業、消費者、政府行為都要依法

楊偉民提出四方面改革方向，包括圍繞「使市場在資源配置中起決定性作用」這一改革主線，深化市場化改革。第二推動經濟發展的法治化。企業和消費者兩大微觀主體要依法經營、依法消費；政府行為也要依法，包括經濟治理、宏觀調控、產業政策、市場監管等，都要恪守契約，防止突然轉向。

第三，加快農業轉移人口市民化相關的兩大制度改革。其一是住房制度的改革，其二是身份證制度改革。他強調，農業轉移人口市民化對穩定當前經濟具有十分現實的意義，也是中國實現現代化不可回避的重大課題。現在中國城鎮人口9.2億，其中有3億是非戶籍人口，按農民工統計是2.9億。這3億人，作為整體是回不去的，回不去了就要有相應的制度安排。

國統局官員：中國不會出現日本式長期通縮

管清友：談中國經濟觸底為時過早 恢復信心才是關鍵

第四，圍繞完善經濟治理深化改革。這是一項很大的課題，需注意三方面原則，一是經濟治理要堅持以經濟建設為中心，堅持以高質量發展為首要任務，不應該偏離這一大方向。二是經濟治理要堅持市場決定資源配置。三是經濟治理要把握多目標的平衡，比如發展與監管的平衡。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
金融 宏觀調控 宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟 經濟數據表現 貨幣政策 人口

下一篇文章

中國樓市 | 存量房貸利率今調整 料超4000萬客戶受惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款