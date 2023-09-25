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越南據報擬重啟國內最大稀土礦場 挑戰中國地位

國情動向 13:16 2023/09/25

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據路透社報道，越南計劃在明年重啟國內最大的稀土礦場.據兩間參與公司稱，這個由西方支持的項目可與世界上最大的稀土礦相匹敵。此舉是越南向建立稀土供應鏈邁進的一步。

據新華社早前報道，內蒙古白雲鄂博礦是世界公認的最大稀土礦。

分析指 此舉緩解對稀土的戰略擔憂

路透社報道指出，這標誌著越南向建立稀土供應鏈的目標邁出一步，其中包括發展將礦產精煉製成用於電動汽車、智能手機、風力渦輪機（風力發電機）磁鐵的金屬。

澳洲礦商Blackstone Minerals高管Tessa Kutscher表示，作為第一步，越南政府打算在今年年底前啟動Dong Pao礦場多個區域的招標。該公司計劃競標至少一個區塊的特許權。

Vietnam Rare Earth JSC主席Luu Anh Tuan表示，招標時間可能有變，但政府確實計劃明年重啟這個稀土礦。

中國打出「稀土牌」反擊美國遏芯片 鎵和鍺是甚麼？

美五角大樓據報計劃增加稀土庫存 減少對中國依賴

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey），越南的稀土蘊藏量為世界第二，但多數仍未開發。由於中國幾乎壟斷了全球市場，低廉的價格實際上是由中國制定的，而低價阻礙了投資意願。美國總統拜登（Joe Biden）日前出訪河內，提升美越雙邊關係並簽署協議，將提升越南吸引投資者開發稀土儲備的能力。

12名企業高層、投資人、分析師和外國官員接受路透訪問時談到越南的計劃，其中包括稀土相關投資。這些投資表明，近期透過降低供應鏈風險來減少對中國依賴的這些言論，正在轉為實際行動。其中一些受訪者承認在越南建立稀土中心面臨的難題，但認為，即使中國佔主導地位，這項策略仍將使越南成為市場重要的參與者，同時緩解戰略擔憂。

越南擬重啟上述礦場之前，中國8月1日起對鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制。中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國表示，這一舉措是經過深思熟慮的重拳出擊，不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼。「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。」

【中美角力】中國擬打造最大稀土企業 確保主導供應

責任編輯：尹航

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