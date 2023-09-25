  • 31°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐下調中國今年GDP增長預測至4.9%

經濟脈搏 15:57 2023/09/25

分享：

分享：

滙豐將今年中國國內生產總值（GDP）增長預測由5.3%下調至4.9%，稍低於市場預期中值；明年增長預測則由4.9%下調至4.6%。

滙豐大中華區首席經濟師Jing Liu在報告中表示，隨著中國的目標是從投資拉動，轉向高質量和可持續性驅動的增長模式，中國正在準備進行結構性經濟改革，而當中需要解決地方政府債務負擔等長期存在的挑戰。

「一項全面的計劃正在制定中，可能會包括一系列措施，以滿足近期流動性需求，同時解決基本成本與效益錯配的問題。」Jing Liu表示，雖然短期內可能會看到擴張速度放緩，但這些步驟對於幫助釋放未來的增長潛力是必要的。

另外，滙豐預計，中國下一輪經濟改革的指導方針將於今年稍後的重要政治會議上公布，將更重視支持消費拉動增長，培育製造業升級和綠色發展新動能。而明年中國的貨幣政策立場將更加寬鬆，政策利率和存款準備金率分別調降0.2個百分點及0.5個百分點。

渣打降中國明後年經濟增長預測至4.8%和4.5%

中國房地產危機拖累 亞開行降亞洲發展中國家增長預測

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

摩通等大行下調中國GDP預測 料5%目標難實現
2023/08/16
摩通等大行下調中國GDP預測 料5%目標難實現
瑞銀下調中國今明年GDP增長預測至4.8%及4.2%
2023/08/21
瑞銀下調中國今明年GDP增長預測至4.8%及4.2%
中國房地產危機拖累 亞開行降亞洲發展中國家增長預測
2023/09/20
中國房地產危機拖累 亞開行降亞洲發展中國家增長預測
渣打降中國明後年經濟增長預測至4.8%和4.5%
2023/09/21
渣打降中國明後年經濟增長預測至4.8%和4.5%

你可能感興趣

摩通等大行下調中國GDP預測 料5%目標難實現
13:32 2023/08/16
摩通等大行下調中國GDP預測 料5%目標難實現
瑞銀下調中國今明年GDP增長預測至4.8%及4.2%
11:05 2023/08/21
瑞銀下調中國今明年GDP增長預測至4.8%及4.2%
中國房地產危機拖累 亞開行降亞洲發展中國家增長預測
10:00 2023/09/20
中國房地產危機拖累 亞開行降亞洲發展中國家增長預測
經濟 貨幣政策 GDP 中國

下一篇文章

楊偉民：僅靠宏觀調控等不能完全解決當前問題 應加大改革力度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款