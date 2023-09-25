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野村中國高層傳被禁離境 涉與華興包凡調查有關

國情動向 19:40 2023/09/25

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野村高級銀行家王仲何（Charles Wang Zhonghe）據報目前被禁止離開中國，並有傳與對華興資本 （1911） 董事會主席包凡的調查有關。 

外電引述英國《金融時報》報道指，王仲何是日本野村國際香港分公司的中國投資銀行業務主席，目前被限制於中國內地以外的旅行，但未有被拘留。 

王仲何在9月13日曾在社交媒體上發文表示，自己正前往中國青海省。

根據LinkedIn資料顯示，王仲何曾於2011年至2016年在工銀國際工作，並在2018年加入野村，擔任中國投資銀行部主席。 

據報工銀國際在2017年曾向華興資本提供2億美元信貸，惟華興資本被質疑當時以高層職務為「交換條件」，以換取通過貸款審核；而王仲何在工銀國際任職時，亦曾與華興資本前董事長叢林有接觸，可能因此涉入腐敗調查。 

包凡自2月起被內地反腐機構採取了「留置」措施扣留。早前亦有內地官媒指出，包凡的留置期從5月7日起延長3個月，具體辦案機構包括中央紀委國際合作局等。華興資本在8月則曾發公告表示，集團董事長暨創始人包凡，仍在配合內地有關部門調查，但重申業務及營運維持正常。該股自4月初起已停牌，停牌前報7.27元。

包凡曾任職摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士信貸（Credit Suisse），經手中國崛起的明星科技企業。

責任編輯：蒯宇澄

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