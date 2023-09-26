國新辦《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書（附全文）

今年是國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念10周年，為增進國際社會了解和理解，凝聚廣泛共識，國務院新聞辦公室發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書。

白皮書全文

白皮書共約2.2萬字，除前言、結束語外分為五個部分，分別是：人類站在歷史的十字路口；解答時代之問，描繪未來願景；扎根深厚歷史文化土壤；既有目標方向，也有實現路徑；中國既是倡導者也是行動派。

白皮書指，構建人類命運共同體，就是每個民族、每個國家、每個人的前途命運都緊緊聯繫在一起，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。10年來，構建人類命運共同體的理念不斷豐富和發展。國際社會普遍認為，人類命運共同體理念超越利己主義和保護主義，打破了個別國家唯我獨尊的霸權思維，反映出中國對人類發展方向的獨到見解，對於推動各國團結合作、共創人類美好未來具有重要意義。

白皮書指出，人類命運共同體理念的提出和實踐，已經在國際上凝聚起團結合作的廣泛共識，匯聚起應對挑戰的強大合力。展望未來，這一理念必將煥發出愈發鮮明的真理力量、更為彰顯的引領作用和超越時空的思想偉力，為人類社會開辟共同發展、長治久安、持續繁榮的美好願景。

責任編輯：易燕丹

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