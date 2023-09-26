拜登主持太平洋島國峰會 承諾助區內拓基建抗衡中國影響

美國總統拜登在白宮主持召開第二次太平洋島國領導人峰會，承諾尋求美國國會批准新一筆兩億美元的援助，協助太平洋島國應對氣候變化挑戰。這是白宮一年多以來再次舉行太平洋島國峰會，被視為美國抗衡中國在區內影響力的行動部分。

拜登在會上宣布美國承認庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）為主權獨立國家，並同兩國建立外交關係，認為可以擴大夥伴關係的範圍，共同應對挑戰。

拜登表示，已聽到氣候變化導致海平面上升對太平洋島國構成生存威脅的警告。他說，美國政府正要求國會批准新一筆兩億美元的援助，協助太平洋島國應對氣候和自然災害；當中四千萬美元用於發展基建。

拜登又指，美國承諾致力確保印太地區自由、開放、繁榮和安全，他宣布，美國將派出海巡艦艇，為太平洋島國提供訓練，也會聯同盟友把尖端海域感知技術引進至有關區域。

一連兩日的太平洋島國峰會當地周一在華盛頓召開，太平洋島國論壇18個成員國，除了澳洲、新西蘭、瓦努阿圖，以及去年與中國簽定安全協議的所羅門群島外派出高官外，其餘14國都由總統或總理與會。

責任編輯：易燕丹

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