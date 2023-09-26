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王毅：反對肆意擴大軍事同盟 擠壓別國的安全空間

國情動向 13:28 2023/09/26

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國新辦發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，中央政治局委員、外交部部長王毅介紹白皮書的有關情況，強調反對肆意擴大軍事同盟，擠壓別國的安全空間。

王毅指，當今世界正處於百年未有之大變局，地緣競爭日趨激烈，冷戰思維沉渣泛起，強權霸凌行徑危害日深，恐怖主義、網絡攻擊、跨國犯罪、生物安全等非傳統安全挑戰持續上升，人類社會又一次走到了何去何從的關鍵當口。惟有構建人類命運共同體，才是世界各國人民希望所在。

他説，要為普遍安全創造有利環境。關鍵是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持通過對話協商解決國家間分歧和爭端，重視彼此合理安全關切，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間。要更好統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，加快提升生物安全、網絡安全、數據安全、人工智能安全等領域對話合作，共同做好風險防範。

同時要為共同發展注入更強信心。關鍵是引導維護全球化正確方向，反對脫鈎斷鏈、「小院高牆」，抵制保護主義、單邊制裁，推動構建公正、合理、透明的國際經貿規則體系。

王毅還表示，價值觀不應成為政治工具，更不能變成對抗武器。要倡導不同文明和平共處、和諧共生，反對鼓噪所謂「民主和威權」二元對立，反對將自己的價值觀和模式強加於人，共同推動人類文明實現創造性發展，夯實各國關係發展的民意基礎。

國新辦《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書（附全文）

責任編輯：易燕丹

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