多名中國公民被騙至南韓濟州 中領館緊急提醒

據中國駐濟州總領事館網站消息，近期，中國駐濟州總領事館接到多名中國公民來電求助，一些不法分子在網絡上以高薪為誘餌，招攬國內人員赴濟非法務工。被騙人員中，有的護照被扣押無法回國，有的被強行索要中介費蒙受經濟損失，有的甚至被限制人身自由。

駐濟州總領事館提醒中國公民務必提高警惕，不要被不法分子在網絡上發布的不實信息所欺騙。如遇緊急情況，請及時報警求助並與駐濟州總領事館聯繫。

這份「領事提醒」並未進一步說明民眾被誘騙至濟州的細節，不少網民猜測，是否是詐騙集團已從東南亞轉移陣地至南韓。中國當局近期攜手緬甸政府積極掃蕩當地電信詐騙集團，本月已自緬甸押回千餘名嫌犯。

根據中國駐緬甸大使館微信公眾號消息，9月3日，公安與緬甸相關執法部門開展聯合打擊行動，一舉打掉盤踞緬北的電信網路詐騙窩點11個，抓獲電信網路詐騙犯罪嫌疑人269名。

9月8日，中國駐緬甸大使館又公告，緬甸再將1,207名緬北涉詐犯罪嫌疑人移交中方。

▲ 兩名電信詐騙犯罪嫌疑人從緬甸被押解回國。（新華社）

責任編輯：蒯宇澄

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