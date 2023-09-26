廣汕高鐵開通 深圳北至汕尾70分鐘可達

新建浙江寧波至廣東廣州高鐵廣州至汕尾段（以下簡稱廣汕高鐵）周二（26日）正式開通營運。通車後，廣州東站至汕尾站最快73分鐘可達，深圳北站至汕尾則最快70分鐘。

央視新聞報道，今日上午8時30分，G9726次高鐵列車從廣州東站開出，經新建廣汕高鐵一路向東駛去，約73分鐘後到達汕尾站。這是廣汕高鐵開行的首趟高鐵列車，標誌著廣汕高鐵正式開通營運。

報道指，廣汕高鐵開通營運後，為粵東地區深入融入大灣區、密切聯繫華東提供了一條高鐵大通道，推動「軌道上的大灣區」加速發展。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 廣州東站進站口處設置了廣汕高鐵列車車號展示牌。

據了解，廣汕高鐵正綫全長200公里，設計時速350公里，全綫設8座車站，包括新塘、增城、羅浮山、博羅、惠州南、惠東、深汕、汕尾。該條鐵路在新塘站通過廣深三四綫聯通至廣州東站，通過博羅至惠州北站聯絡綫和惠州南站至仲愷站聯絡綫，實現與贛深高鐵的有效聯通。

開通營運初期，每日開行動車組列車最高達29對。直到第四季調圖後，每日開行動車組列車最高達43對。

此外，廣汕高鐵也是中國「八縱八橫」高速鐵路網主通道之一東南沿海通道的重要組成部分，與汕汕段、漳汕段、福廈漳段、溫福段、甬台溫段共同構成國家東南沿海高鐵通道甬廣高鐵，是連接珠三角與長三角城市群的重要橋樑和紐帶，區域路網地位重要。

責任編輯：易燕丹

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