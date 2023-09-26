中央巡視反饋工作完成 指出國企、金融、體育領域突出問題

中紀委通報稱，二十屆中央第一輪巡視反饋工作近日全部完成，反饋嚴肅指出國企、金融、體育領域存在的突出問題，包括「一把手」廉潔風險較突出，「靠企吃企」問題多發等。反饋要求，增強對「一把手」監督實效，加大腐敗案件查處力度。

反饋嚴肅指出國企、金融、體育領域存在的突出問題。

有的落實黨中央決策部署不到位，對肩負的職責使命認識不深刻，履職擔當有差距

有的統籌發展和安全不到位，風險意識不強，防控機制不夠健全

有的落實管黨治黨責任不到位，壓力傳導層層遞減，貫徹嚴的基調不力，「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，「四風」問題突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生

有的領導班子、幹部人才隊伍建設存在薄弱環節，基層黨組織政治功能有待加強

反饋要求，被巡視單位要堅決落實防範化解重大風險政治責任，樹牢底線思維、極限思維，全面梳理排查風險隱患，堵漏補缺、化險挽損，切實維護好國家利益。要認真落實全面從嚴治黨「兩個責任」，增強對「一把手」監督實效，加大腐敗案件查處力度，嚴肅糾治「四風」問題，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。要深入貫徹新時代黨的組織路線，切實加強領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設。

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反饋強調，要在巡視整改上較真碰硬，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍傳導下去、一貫到底。被巡視黨組織要堅決扛起整改政治責任，「一把手」是整改第一責任人，班子其他成員要認真履行「一崗雙責」，嚴格對照反饋意見，建立問題清單、任務清單、責任清單，把巡視發現的問題與主題教育檢視問題結合起來，與上次巡視整改不到位的問題結合起來，系統整改、一體整改，以實際行動踐行「兩個維護」，以整改成效體現忠誠擔當。

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反饋要求，要壓實整改各方責任，促進同向發力推動問題解決。紀檢監察機關要加強整改日常監督，聚焦重點問題，盯住具體人、具體事，強化實地檢查，掌握真實情況，對敷衍應付、虛假整改的，抓住典型嚴肅問責。組織部門要結合巡視情況加強調研指導，推動解決領導班子、幹部人才隊伍和基層黨組織建設中存在的突出問題。相關職能部門要綜合用好巡視成果，對巡視反映的共性問題和深層次問題加強日常監管，深化重點領域改革，優化政策供給，完善體制機制。巡視機構要加強統籌督促，建立完善整改工作機制，重要情況及時向黨中央報告。

中央巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委機關、中央組織部等有關方面處理。

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責任編輯：尹航

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