王毅唔美前財長鮑爾森：冀美對華政策重回理性務實

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日（26日）在北京會見美國前財政部長鮑爾森（Henry Paulson）。

王毅表示，中美關係陷入低谷不符合兩國人民利益，不符合國際社會期待，也不符合時代發展潮流。 走回頭路沒有前途，開歷史倒車只會碾壓自己。中國對美政策保持穩定、連續性。

他指，習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則為中美關係指明了前進方向、提供了共同遵循。 希望美方對華政策重回理性務實軌道，採取切實行動，拉長正面清單，縮小負面清單，和中方一道，探索中美兩個大國和平相處之道。

王毅讚賞鮑爾森長期致力於促進中美關係發展，秉持客觀、理性態度，發出積極、務實聲音，希望鮑爾森及基金會為中美關係轉圜繼續發揮建設性作用。

鮑爾森等表示，歡迎美中近段時間恢復並保持對話。 雙方確應找到正確相處方式，建立互信，推動美中關係企穩好轉，探索在經濟、金融、農業、應對氣變等攸關共同利益的領域擴大合作。 我們對中國經濟和美中關係未來抱持信心，鮑爾森基金會將繼續為美中加強溝通交流發揮積極作用，願同中方一道，推動聯合國氣候變遷杜拜大會取得積極成果，為全球南方國家更好 應對氣變提供助力

國家副主席韓正早前亦在京會見鮑爾森，韓正表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，兩國應加強各領域互利合作，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。希望美方與中方相向而行，共同推動中美關係重回健康穩定軌道。他又指，今年以來，中國經濟保持回升向好態勢，將進一步優化經濟結構深化改革開放，實現高質量發展。歡迎更多美企來華投資興業，共享發展機遇。

責任編輯：蒯宇澄

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