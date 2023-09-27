人行：加大已出台貨幣政策實施力度 保持流動性合理充裕

人行貨幣政策委員會週一（25日）召開2023年第三季度（總第102次）例會，指要加大宏觀政策調控力度；加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕；堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議分析了國內外經濟金融形勢。會議指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通脹仍處高位，發達國家利率將持續保持高位。國內經濟持續恢復、回升向好、動力增強，但仍面臨需求不足等挑戰。

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在宏觀政策和貨幣政策方面：

要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

促進物價低位回升，保持物價在合理水平。

落實好調增的再貸款再貼現額度，實施好存續結構性貨幣政策工具，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，綜合施策支持區域協調發展。

深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。

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在匯率方面：

完善市場化利率形成和傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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在融資和信貸方面：

構建金融有效支持實體經濟的體制機制，落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系。以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。

優化大宗消費品和社會服務領域消費金融服務，繼續加大對企業穩崗擴崗和重點群體創業就業的金融支持力度。

因城施策精準實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效，加大對「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度，推動建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，推動平台企業規範健康持續發展。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

是次會議由人行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持，貨幣政策委員會委員劉國強、張青松、李雲澤、易會滿、康義、田國立、劉世錦、蔡昉、王一鳴出席會議。

責任編輯：尹航

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