內地8月規上工業企業利潤由降轉增 按年增17.2%

國家統計局公佈，8月規上工業企業利潤實現由降轉增，按年增長17.2%。今年1至8月，全國規上工業企業實現利潤總額46558.2億元，按年下降11.7%，降幅比1至7月份收窄3.8個百分點。

1至8月份，規上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額15841.6億元，按年下降16.5%；股份制企業實現利潤總額34018.4億元，下降12.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額11092.7億元，下降11.1%；私營企業實現利潤總額12487.2億元，下降4.6%。

1至8月份，採礦業實現利潤總額8906.3億元，按年下降20.5%；製造業實現利潤總額32982.8億元，下降13.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4669.1億元，增長40.4%。

1至8月份，主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長53.4%，電氣機械和器材製造業增長33.0%，通用設備製造業增長12.9%，專用設備製造業增長3.6%，汽車製造業增長2.4%，石油和天然氣開採業下降10.8%，紡織業下降15.0%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降20.6%，農副食品加工業下降26.0%，煤開採和洗選業下降26.3%，非金屬礦物製品業下降26.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降27.0%，化學原料和化學制品製造業下降51.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降57.1%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降68.9%。

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單計8月，規模以上工業企業利潤實現由降轉增，按年增長17.2%。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指，8月份，隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現，工業生產穩步回升，企業利潤恢復明顯加快。但累計利潤降幅仍較大。下階段，要推動各項政策措施落實落細，持續推進新型工業化，不斷提高供給質量，著力擴大有效需求，持續提振市場信心，激發經營主體活力，不斷推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

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責任編輯：尹航

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