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美國以「強迫勞動」為由 將3中企列入禁止進口名單

國情動向 10:35 2023/09/27

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據路透社報道，美國政府當地時間周二（26日）以「強迫勞動」為由，將3家中企列入禁止進口名單，這使清單上的被限制實體總數達到27家。對於所謂新疆存在「強迫勞動」，中方曾多次駁斥指是反華勢力為抹黑中國炮制的世紀謊言，中方將採取有力措施堅定維護中國企業合法權益。

報道稱，美國國土安全部在一份聲明中宣稱，上述3家中國公司被列入名單的原因是它們涉及維吾爾少數民族和其他「受迫害群體」的商業行為。

報道中還提到2021年美國將「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法一事。

中國外交部曾指，所謂新疆存在「強迫勞動」原本就是反華勢力為抹黑中國炮制的世紀謊言，同新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。

外交部表示，美方以謊言為依據，實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，是美國肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定的實證。美方將中國實體列入有關制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，讓世人看得更加清楚，美方是想以「強迫勞動」為幌子在新疆制造「強迫失業」，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業合法權益。

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責任編輯：尹航

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