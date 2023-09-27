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為減少對華依賴 德國2026年起停對中國提供促進貸款

經濟脈搏 11:29 2023/09/27

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德國發展部（BMZ）證實，從2026年起，德國將不再向中國提供促進性貸款。路透社報道指出，這是德國為減少對中國的戰略依賴而採取的最新措施。

BMZ於9月中旬通知中國財政部，當局決定永久停止向中國提供促進性貸款。

德國發展部長舒爾茨（Svenja Schulze）表示，德國不再將中國視為發展中國家。中國現在是，將來仍是重要合作夥伴。

德國國有的復興信貸銀行(KfW Bankengruppe)，與中國財政部之間的促進性貸款項目合約，只能簽訂到2025年底。德國發展部表示，這些促進性貸款項目必須在氣候和環境領域產生重大影響。

德國政府承擔促進性貸款的責任，但不提供任何預算資金。德國發展部表示，作為一個高度發達的經濟體，中國可以進入國際資本市場，並能以優惠條件進行再融資。

復興信貸銀行由2013年至2022年，與中國達成的促進性貸款總額為34.51億歐元。今年沒有提供促進性貸款。

德國政府今年7月通過首個全面對華關係戰略，稱與中國存在系統性競爭，又指近年來德國對中國的依賴增加，需「去風險化」，戰略並強調中德合作應對氣候變化等全球挑戰的重要性。

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責任編輯：尹航

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