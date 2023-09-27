大陸何時開放大陸居民赴台團隊遊？國台辦這樣答

當被問及大陸何時開放大陸居民赴台團隊遊，國台辦發言人朱鳳蓮表示，一貫支持包括旅遊業在內的兩岸各領域開展交流合作。她還提到，民進黨當局對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件。

朱鳳蓮今日（27日）回應大陸何時可以開放大陸居民赴台團隊遊時說，我們一貫支持包括旅遊業在內的兩岸各領域開展交流合作。我們希望兩岸同胞共同努力，推動實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化。首先，民進黨當局要取消一切的人為限制。

朱鳳蓮還表示，實現兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。大陸旅遊主管部門今年5月19日已宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，但民進黨當局至今仍拒絕解除島內旅行社經營赴大陸團隊遊業務禁令，對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，名為「放寬」、實則加強限控，完全不得人心。台灣同胞對此看得很清楚，不會被蒙蔽、受欺騙。

另外，據報道，台灣所謂首艘自造潛艇明天將在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮。朱鳳蓮表示，民進黨當局企圖「以武謀獨」，不自量力，只會進一步加劇台海緊張動蕩，把台灣民眾推向危險境地。

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責任編輯：尹航

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