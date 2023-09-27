前財長樓繼偉：房地產投資和銷售不足 經濟恢復不及預期

前財長樓繼偉指出，當下中國經濟面臨一些新困難和挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。特別是房地產投資和銷售不足，地方債務需要逐步消化，令上季經濟恢復不及預期。

樓繼偉出席鳳凰灣區財經論壇時作出上述表示。他指，7至8月份，經濟情況出現邊際改善。目前，政策已採取一些措施，並加大對房地產商的支持，降低購房者預期負擔。地方隱性債務由省級統一化解，國家分配一定數量置換債的額度給予支持等。這些問題是一定時間的積累，解決問題需要一個過程。

他強調，在疫情期間，中國沒有採取發達國家激進的財政政策，貨幣政策擴張力度遠小於發達國家。目前國家大型商業銀行資產負債表基本健康，無論如何消化債務風險需要一個周期，但不會產生全局性的債務危機，未來一年將是防範金融危機的關鍵一年，總體看法是謹慎樂觀。

樓繼偉還提及中美關係，他認為，美國5年前開始貿易戰，令逆全球、保護主義冒起，全球產業鏈、供應鏈重新佈局，不利於復甦。最近中美成立經濟和金融兩個工作組，希望能夠建立起到有效的溝通機制。

本報記者：易燕丹

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