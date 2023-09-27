深圳副市長王守睿：深港高質量發展合作潛力大

深圳市副市長王守睿表示，深圳和香港在推進高質量發展方面合作潛力巨大，深圳將發揮大灣區聯通世界的優勢和香港超級聯繫人作用，大力培育新興產業發展新動能。

王守睿在鳳凰灣區財經論壇致辭時表示，要切實把高質量發展要求貫穿粵港澳大灣區建設全過程各方面，充分發揮三地綜合優勢，推動大灣區在高質量發展上走在前列。

他說，深圳作為大灣區建設的重要引擎，始終堅持「中央要求、灣區所向、港澳所需、深圳所能」，深入實施「灣區通」工程，積極對接香港「北部都會區」發展規劃，持續提升「硬聯通、軟聯通、心聯通」水平。

他指出，近三年，累計在港發行150億元離岸人民幣地方政府債券。「深港通」截至去年底累計交易金額58.8萬億元，跨境人民幣收付規模突破3.25億元。

王守睿表示，香港是國際金融、航運、貿易中心；深圳是中國重要的金融中心城市，營商環境好，民營經濟發達，創新創業氛圍濃厚，兩地在推進高質量發展方面合作潛力巨大，深圳將充分吸收本次論壇成果，發揮大灣區聯通世界的優勢和香港超級聯系人作用，與作為前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區、錨定科技創新深港合作的最大公約數，大力培育新興產業發展新動能，聯手香港共建粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，為推動粵港澳大灣區高質量發展打造世界級創新平台和增長極作出新的重大貢獻。

本報記者：易燕丹

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