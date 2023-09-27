杭州亞運 | 中國最年輕的亞運冠軍 13歲少女崔宸曦滑板奪金

在今日（27日）上午的亞運會滑板女子街式決賽上，13歲的中國選手崔宸曦奪金，成為本屆亞運年齡最小的金牌得主。18歲的中國選手曾文蕙獲得銀牌。

在滑板女子街式決賽上，崔宸曦以242.62分的成績奪冠，她是本次亞運會中國代表隊年齡最小的參賽選手。她說，「爸爸告訴我要放輕松，去享受比賽，發揮出自己的路線和大招，沒有遺憾就好。」

崔宸曦說自己3歲開始玩輪滑，疫情的時候，沒辦法出門滑，爸爸讓她試試滑板，她直接就踩上去了，沒想到第一次就滑得很順。崔宸曦的父親崔永濤說，一開始只是給她在家打發時間，但她不僅展現出滑板天賦，還樂在其中，自己會主動搜視頻，學習頂尖選手的動作。

2021年4月，僅接受一年多業余訓練的崔宸曦，就斬獲中國滑板精英賽專業女子組第二名；2022年，她在山東省運會中取得第三名。從那時起，崔宸曦進入山東省隊，接受更為系統的訓練。隨後，她又拿下全國微博滑板精英賽總決賽的女子組冠軍。

去年12月，在「星耀巴黎 追夢奧運」2024巴黎奧運會、杭州第19屆亞運會滑板國家集訓隊選拔賽女子街式比賽上，崔宸曦首次在全國大賽中登場，在2輪線路賽和5個大絕招的比拼中一直保持前三名的位次，最終奪得個人首枚全國大賽的獎牌。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道