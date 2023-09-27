  • 30°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昆明地鐵承認欠薪 政府人士：暫時有困難

經濟脈搏 18:09 2023/09/27

分享：

分享：

對於網傳昆明地鐵拖欠員工薪資一事，昆明軌交公司回應稱，確實存在這種情況。內媒澎湃新聞引述昆明政府人士稱，暫時有困難，正想辦法解決，地鐵不會停駛。

據內媒《中國新聞周刊》報道，昆明軌道交通集團黨委辦公室工作人員回應稱，存在欠薪情況，具體人數因集團涉及子公司較多，需進行核實。

員工指5月開始就沒有發放薪水

內地近日網傳一張時間為今年8月初的企業微信截圖顯示，在昆明地鐵營運有限公司全體員工5,200多人的大群裡，公司相關負責人說，「原計劃本周的銀行貸款仍未落地，因資金未到位，工資暫時無法發放，請大家耐心等待，公司仍在持續努力協調其他資金來源。」

報道引述多位昆明地鐵員工證實該截圖內容的真實性，有員工說，從今年5月開始，薪水就一直沒有發放。

昆明地鐵於2012年開通，目前有六條線路，由昆明地鐵營運有限公司負責營運。 天眼查數據顯示，昆明地鐵營運有限公司是昆明軌交100%控股的子公司。昆明軌交的主要股東為昆明國資委及雲南省財政廳，二者佔股分別為87.5%及12.5%。

據交通部今年7月的數據，昆明地鐵的客運強度為每日每公里5,300人次，在中國近50個擁有地鐵的城市中，排名第25位。

扣除政府補貼 虧損達9.3億元

根據昆明軌交財報，2022年，昆明軌交的總營收為6.29億元（人民幣，下同），營運成本約15.59億元，政府補貼9.75億元。扣除政府補貼，虧損為9.30億元。

據昆明市統計局數據，2022年，昆明一般公共預算收入完成505.2億元，扣除留抵退稅因素後按年下降13.6%，以自然口徑計算按年下降26.7%。2020至2022年昆明市政府性基金收入分別為737.11億元、447.31億元和140.31億元，也處於下降階段。

土地出讓金收入是政府性基金收入中佔比最大的部分。2022年，昆明市國有土地使用權出讓收入為123.6億元，按年下降70.4%。 疫情之前的2019年，昆明市國有土地出讓收入曾高達915.7億元。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
疫情 昆明 雲南省 中國

下一篇文章

前財長樓繼偉：房地產投資和銷售不足 經濟恢復不及預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款