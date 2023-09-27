昆明地鐵承認欠薪 政府人士：暫時有困難

對於網傳昆明地鐵拖欠員工薪資一事，昆明軌交公司回應稱，確實存在這種情況。內媒澎湃新聞引述昆明政府人士稱，暫時有困難，正想辦法解決，地鐵不會停駛。

據內媒《中國新聞周刊》報道，昆明軌道交通集團黨委辦公室工作人員回應稱，存在欠薪情況，具體人數因集團涉及子公司較多，需進行核實。

員工指5月開始就沒有發放薪水

內地近日網傳一張時間為今年8月初的企業微信截圖顯示，在昆明地鐵營運有限公司全體員工5,200多人的大群裡，公司相關負責人說，「原計劃本周的銀行貸款仍未落地，因資金未到位，工資暫時無法發放，請大家耐心等待，公司仍在持續努力協調其他資金來源。」

報道引述多位昆明地鐵員工證實該截圖內容的真實性，有員工說，從今年5月開始，薪水就一直沒有發放。

昆明地鐵於2012年開通，目前有六條線路，由昆明地鐵營運有限公司負責營運。 天眼查數據顯示，昆明地鐵營運有限公司是昆明軌交100%控股的子公司。昆明軌交的主要股東為昆明國資委及雲南省財政廳，二者佔股分別為87.5%及12.5%。

據交通部今年7月的數據，昆明地鐵的客運強度為每日每公里5,300人次，在中國近50個擁有地鐵的城市中，排名第25位。

扣除政府補貼 虧損達9.3億元

根據昆明軌交財報，2022年，昆明軌交的總營收為6.29億元（人民幣，下同），營運成本約15.59億元，政府補貼9.75億元。扣除政府補貼，虧損為9.30億元。

據昆明市統計局數據，2022年，昆明一般公共預算收入完成505.2億元，扣除留抵退稅因素後按年下降13.6%，以自然口徑計算按年下降26.7%。2020至2022年昆明市政府性基金收入分別為737.11億元、447.31億元和140.31億元，也處於下降階段。

土地出讓金收入是政府性基金收入中佔比最大的部分。2022年，昆明市國有土地使用權出讓收入為123.6億元，按年下降70.4%。 疫情之前的2019年，昆明市國有土地出讓收入曾高達915.7億元。

責任編輯：蒯宇澄

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