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中央政治局會議：加大國企、金融領域反腐敗力度

國情動向 19:17 2023/09/27

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據新華社，中共中央政治局今日（27日）召開會議，審議《關於二 十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議強調，要加大國有企業、金融領域反腐敗力度。

會議強調，要以巡視整改為契機，進一步加強黨的全面領導，督促被巡視黨組織提高政治站位，認真履行黨中央賦予的職責使命，不斷增強國有企業核心功能和核心競爭力，夯實中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，加大金融企業服務實體經濟和國家戰略力度，推動高品質發展。 要統籌發展與安全，樹牢底線思維、極限思維，採取強力措施防範化解重大風險，牢牢守住安全底線。

要推動全面從嚴治黨向縱深發展，壓緊壓實黨委（黨組）書記第一責任人責任、領導班子成員「一崗雙責」 、紀檢監察機構監督責任，突出加強對各級「一把手」 的監督，加大國有企業、金融領域反腐敗力度，深入糾治「四風」，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

要認真貫徹新時代黨的組織路線，加強領導班子建設、幹部人才隊伍建設和基層黨組織建設。 要綜合用好巡視成果，深化改革、完善製度，推動源頭治理，促進標本兼治。

人行原副行長范一飛涉受賄被起訴

另據最高人民檢察院消息，中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，湖北黃岡市人民檢察院近日已向市中級人民法院提起公訴。

范一飛被指因嚴重違紀違法於今年6月被開除黨籍和公職。當時官方通報指出，范一飛喪失理想信念，政治意識淡薄；長期違規接受宴請，違反參加公款宴請、收受禮品禮金；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益。在黨的十八大後不收斂、不收手、性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

58歲的范一飛，原為人行6名副行長之一，主管支付領域，去年11月中紀委公布范一飛被帶走調查，成為中共二十大後首位落馬的金融系統副部級官員。

責任編輯：蒯宇澄

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