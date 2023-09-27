習：積極參與WTO改革 提升駕馭高水平對外開放能力

中共中央政治局今日（27日）下午就世界貿易組織（WTO）規則與世界貿易組織改革進行第八次集體學習。總書記習近平在主持學習時強調，世界貿易組織是多邊主義的重要支柱，也是全球經濟治理的重要舞台。對世界貿易組織進行必要改革是普遍共識、大勢所趨。要從更好統籌國內國際兩個大局、更好統籌發展和安全的高度，深刻認識參與世界貿易組織改革的重要性和迫切性，以更加積極的歷史擔當和創造精神，全面參與世界貿易組織改革和國際經貿規則調整，以高水平對外開放促進深層改革、高品質發展。

商務部研究院院長、研究員顧學明就這個問題進行講解，並提出工作建議。習近平發表重要講話指出，加入世界貿易組織是我國對外開放的里程碑。 短短20餘年間，我國貨物貿易總額成長了11倍，成為全球第一貨物貿易大國、140多個國家及地區的主要貿易夥伴，對全球經濟增長的年均貢獻率近30%。

他指，中國同世界貿易組織的關係發生了歷史性變化，從國際經貿規則的被動接受者和主動接軌者，逐步成長為重要參與者。事實表明，我國加入世界貿易組織不僅加快了自身發展，也惠及全球，這個重大決策是完全正確的。

習近平強調，參與WTO改革，要堅定維護以WTO為核心的多邊貿易體制權威性和有效性，積極推動恢復WTO爭端解決機制正常運作。

要堅定站在歷史正確一邊，堅持經濟全球化大方向，旗幟鮮明主張自由貿易和真正的多邊主義，反對單邊主義、保護主義，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，推動建設開放型世界經濟。

要秉持人類命運共同體理念，完善細化全面深入參與WTO改革的中國方案。堅決維護包括我國在內的廣大發展中國家的合法權益。

習近平指出，以開放促進改革、促進發展是我國現代化不斷取得新成就的重要法寶。 今年是改革開放45週年，要繼續做好自身改革這篇大文章，既擴大開放之門，又將改革之路走穩。要更主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加速打造對外開放新高地，建設更高水準開放型經濟新體制，加速建構新發展格局。

要積極營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，以推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》為契機，進一步激發進口潛力、放寬市場准入、 推動多邊和雙邊合作深入發展，增強對外資的吸引力。 要加速建設貿易強國，升級貨物貿易，創新服務貿易，發展數位貿易，以數字化綠色化為方向，進一步提升國際分工地位，邁向全球價值鏈中高端邁進。 同時，要注意維護國家經濟安全。

習近平強調，要練就駕馭高水平對外開放的過硬本領。 大興調查研究，總結用好我國開放發展的成功經驗，加強對開放工作的策略性、系統性、前瞻性規劃，把國際經貿領域的新情況新問題摸準吃透，做到心中有數、手中有策 、行動有力。 提升運用國際規則維護我國發展權益能力，加速打造一支政治過硬、本領高強、作風優良的高水平專業化對外開放工作團隊。 統籌開放與安全，在鬥爭中維護安全、增進權益，尋求合作、爭取共贏。

責任編輯：蒯宇澄

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