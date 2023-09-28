北京「認房不認貸」熱度消退 業界稱「銀十」樓市不樂觀

四大一線城市實施「認房不認貸」將滿一個月月，新政熱度已逐漸消退。在前期市場氣氛較好的北京，部分新盤從最初的大賣，到現時到訪量幾乎腰斬，所謂「不打烊」的售樓處已基本消失。多名當地的新樓盤負責人、置業顧問向內媒表示，「認房不認貸」已提前透支一波積壓需求，接下來「銀十」並不樂觀。

《北京商報》記者調查當地最新的樓市數據，「認房不認貸」後的近四周時間，北京新樓共成交5117套，之前單週最高成交2473套，新政後週均成交與新政前四周對比，較去年同期上升39.2%。但隨著前期積壓需求的集中釋放，部分項目從一周賣出上百套，到現時的項目到訪量已腰斬50%，熱度正在退去。

在新政後多個新盤趁機開啟24小時「不打烊」的模式，這種模式也基本暫告一段落，不是房企不願意繼續，而是沒有那麼多買家趕「夜場」睇樓。

某頭部房企北京計畫負責人李庸向該報指，「上半月計畫推進風風火火，一片熱鬧的氛圍；下半月不能用冷清來形容，但確實出現到訪量減弱的情況。總結9月的表現，到訪端出現了明顯的虎頭蛇尾」。某央企行銷負責人趙毅指，剛過的周末較前期高點少了50%，雖然熱度消退在預料之中，但一時還是難以接受。

火熱勢頭料難貫穿10月

上述房企人士均認為，新政落地後，尤其是落地的首周帶來極高的成交潮，主要因為前期積壓的觀望需求開始釋放；另一方面，本輪市場熱度主要由改善客群支撐，但改善客群需求的釋放同樣有受限條件，那就是二手樓置換的流通。許多意向買家都被卡在「賣一買一」的路上，所以市場熱度沒能維持住。

對於接下來的俗稱「銀十」的10月，多位新盤負責人均表示不樂觀，一方面是積壓需求的消耗，另一方面是近幾年十一期間，售樓處到訪量並無大幅增長，「即便到訪量增加，但最終還是要看『轉換率』，近期專案『轉換率』已經開始走低，10月成交仍有待觀察」。

責任編輯：陳建錫