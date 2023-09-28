華為開售多款新品 萬元旗艦Mate 60 RS秒速售罄

華為今日（28日）上午突然透過微博宣布，即日開售多款新品，包括周初發佈、由劉德華代言的頂級旗艦手機Mate 60 RS，以及MatePadPro 13.2、WATCHULTIMATE DESIGN，華為智慧屏V5 Pro等。其中，開價12999元人民幣的Mate 60 RS，在上午10時08分開售不久後已顯示為缺貨狀態。

與此同時，整個華為供應鏈都傳出處於訂單爆滿狀態，除了備受關注的華為衛星通訊、星閃技術等創新技術的供應商外，包括光學、面板、結構件等公司都加速生產。有業內人士透露，最典型的是鏡頭、指紋模組供應商歐菲光，其位於江西南昌的工廠這半年新招了幾千人，增加了好多產線在生產。

另外一家華為供應鏈信維通信向內媒表示，下半年是公司的生產旺季，目前公司訂單飽滿，產能利用充分。電池供應商欣旺達則表示，已經獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。立訊精密也確認，公司是Mate 60 Pro的充電模組供應商。

A股華為概念股今持續活躍，格林精密、元道通訊20cm漲停，國光電器、恆為科技、卓翼科技等封板，萬集科技、世紀鼎利等，早段生升逾一成。

責任編輯：陳建錫