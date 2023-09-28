黃岩島攔阻網具去哪了？菲律賓指已拆除 中國說已主動收回

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美國或50年來首無熊貓 中美交惡又一例證？
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菲律賓海岸防衛隊週一（25日）稱拆除中國在南海黃岩島（又稱斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）設置的浮動屏障。中國海警則表示，已在上週六（23日）主動收回攔阻設施，批菲方所謂拆除中方攔阻網具「完全是捏造事實、自導自演」。
中國海警局新聞發言人甘羽昨晚（27日）就菲律賓公務船非法侵闖黃岩島發表談話。甘羽表示，9月22日，菲律賓漁業和水產資源局公務船未經中國政府批准，非法進入中國黃岩島附近海域滋事挑釁。中國海警依法採取喊話警告、航路管制等必要措施對其有效管控，針對菲船衝闖潟湖臨時布放攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作專業規範、合法合理。菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。
甘羽表示，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。
稍早前，菲律賓海岸警衛隊發布影片，內容是一名潛水員在斯卡伯勒淺灘割斷固定障礙物的繩索，畫面中還顯示障礙物被吊出水面。
責任編輯：尹航