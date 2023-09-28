美國或50年來首無大熊貓 中美交惡又一例證？（更新版）

中美關係風風雨雨，大熊貓仍一直受到美國人歡迎，但分佈美國多個動物園的大熊貓，按現行協議會於明年全數返回中國。中美至今未有新協議下，屆時恐怕會是超過50年來，首次沒有大熊貓居於美國。

*新增中國外交部回應

中國向來推行熊貓外交。美國前總統尼克遜（Richard Nixon）1972年歷史性訪華後，中方就開始向美國動物園派遣大熊貓。按照中外協議，大熊貓在外國居住一段時間後都會返回中國，而中方會視乎情況再派出新一批熊貓，大熊貓駐美至今從未間斷。

現時在美國首都華盛頓動物園有3隻大熊貓，牠們在美已居住3年，預計今年12月回國。其他有大熊貓的美國動物園，包括亞特蘭大、聖迭戈及孟菲斯，要不今年較早時已將大熊貓送回中國，就是協議會於明年到期。

這意味着，除非中美短期內達成新一輪的大熊貓派美協議，美國明年會於超過50年以來，首次沒有大熊貓。

在北京，外交部發言人回應這是否反映了中美關係緊張時表示， 中美雙方是從1996年開始開展大熊貓保護研究合作的，美國是最早和中國開展合作的國家之一，也是和中國開展大熊貓合作單位最多的國家，先後一共有4家動物園參與。 雙方建立了良好的合作關係，並取得了豐碩的合作成果，為瀕危物種的保育做出了積極貢獻。 透過雙方的共同努力，總共繁殖成活了17隻幼崽，目前仍有7隻大熊貓在美。

她指，經向相關部門了解，旅居美國華盛頓國家動物園的大熊貓「美香」、「天天」和「小奇蹟」將於今年年底按期回國，雙方的合作單位正在商洽相關的手續將共同做好保障工作。

她說：「大熊貓不僅是中國的國寶，也深受世界各國人民的歡迎和喜愛，可以說是友誼的使者和橋樑。」毛寧進一步表示，中國同許多國家開展大熊貓的保育合作研究，目的是提高瀕危物種的保育水平，促進全球的生物多樣性保育。未來，中方會繼續與包括美國在內的合作夥伴一道，為保護瀕危物種加強合作。

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責任編輯：連兆鋒