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首艘台灣製造潛艦下水 北京：揮霍百姓血汗錢（更新版）

國情動向 16:01 2023/09/28

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首艘台灣製造的潛艦「海鯤軍艦」（Narwhal，舷號711）今日（28日）正式在高雄下水，軍方用旗幟遮蓋魚雷管等機敏裝備。台灣地區領導人蔡英文今日主持下水暨命名典禮。

*新增北京回應

在北京，外交部發言人毛寧在記者會說，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸統一必然要實現。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，揮霍台灣老百姓的血汗錢，購買武器，製造兩岸的對立對抗，只會破壞台海的和平穩定。

國防部發言人吳謙則稱，這不過是螳螂當車，終將會自取滅亡。至於台軍方稱，自造潛艦是台海軍不對稱戰力的關鍵，要阻止解放軍進入太平洋包圍台灣，吳謙指這是癡人說夢。無論民進黨當局建造或購買多少武器，都阻擋不了祖國統一的大勢，都撼動不了解放軍捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

台船董事長鄭文隆強調，相較台灣海軍現有4艘潛艦的十字尾舵，海鯤為X型尾舵，「性能絕對優於現役潛艦」。

典禮現場，僅露出海鯤潛艦的艦艏，並以旗幟遮蓋魚雷管等機敏設施，同時除了播放原型艦縮時建造影片，也披露船模、潛航、爆震等實驗過程。

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責任編輯：尹航

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