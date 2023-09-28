謝鋒指中美關係現止跌企穩跡象 籲不打任何冷戰熱戰

中國駐美使館週三晚上（27日）舉辦疫後首次線下國慶招待會，駐美大使謝鋒發表致辭。他表示，中美關係發生巨大變化，但也有「三個沒有變」。中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，和平共處是兩國必須堅守的底線，不打任何形式的冷戰、熱戰，也不打貿易戰、科技戰，美方應停止制裁中國企業和個人。

謝鋒促美方停止制裁中國企業和個人

謝鋒發表致辭時表示，他抵美工作4個月來，明確感受到中美關係發生的巨大變化，也真切體會到中美關係有「三個沒有變」，即中美相互依存的現實、兩國人民交流合作的熱情、國際社會對中美關係總體穩定的期待。

他說，作為世界前兩大經濟體和核大國，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，「新冷戰」是全人類的悲劇。毋庸諱言，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要找到中美新時期正確相處之道。國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，為此指明正確方向。

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在相互尊重方面，謝鋒說，相互尊重是中美交往互動的前提，中國不干涉美國內政、不賭美國輸，美國也應尊重中國的主權和領土完整，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和追求幸福生活的發展權利。

在和平共處方面，他說，和平共處是兩國必須堅守的底線，不打任何形式的冷戰、熱戰，也不打貿易戰、科技戰，美方應該停止制裁中國企業和個人。

謝鋒又指，合作共贏是雙方應當爭取的目標。從我做起、從現在做起、從一件件造福兩國百姓的實事做起，為中美關係重回正軌添磚加瓦。比如中美直航航班什麼時候能再翻一番？美方什麼時候相向而行，解決中國公民赴美「簽證難」「入境難」問題？「相互教育和文化交流法」助力中美議會交流，為什麼不盡快激活？《中美科技合作協定》互利共贏，為什麼不一步到位、盡快續簽？希望美方與中方相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，用誠意加強對話、拓展合作，爭取中美關係穩下來、好起來。

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責任編輯：尹航

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