  • 33°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝鋒指中美關係現止跌企穩跡象 籲不打任何冷戰熱戰

國情動向 15:11 2023/09/28

分享：

分享：

中國駐美使館週三晚上（27日）舉辦疫後首次線下國慶招待會，駐美大使謝鋒發表致辭。他表示，中美關係發生巨大變化，但也有「三個沒有變」。中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，和平共處是兩國必須堅守的底線，不打任何形式的冷戰、熱戰，也不打貿易戰、科技戰，美方應停止制裁中國企業和個人。

謝鋒促美方停止制裁中國企業和個人

謝鋒發表致辭時表示，他抵美工作4個月來，明確感受到中美關係發生的巨大變化，也真切體會到中美關係有「三個沒有變」，即中美相互依存的現實、兩國人民交流合作的熱情、國際社會對中美關係總體穩定的期待。

他說，作為世界前兩大經濟體和核大國，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，「新冷戰」是全人類的悲劇。毋庸諱言，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要找到中美新時期正確相處之道。國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，為此指明正確方向。

美國或50年來首無大熊貓 中美交惡又一例證？

美再將3華企列禁止進口名單 中方：新疆強迫勞動屬世紀謊言

在相互尊重方面，謝鋒說，相互尊重是中美交往互動的前提，中國不干涉美國內政、不賭美國輸，美國也應尊重中國的主權和領土完整，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和追求幸福生活的發展權利。

在和平共處方面，他說，和平共處是兩國必須堅守的底線，不打任何形式的冷戰、熱戰，也不打貿易戰、科技戰，美方應該停止制裁中國企業和個人。

謝鋒又指，合作共贏是雙方應當爭取的目標。從我做起、從現在做起、從一件件造福兩國百姓的實事做起，為中美關係重回正軌添磚加瓦。比如中美直航航班什麼時候能再翻一番？美方什麼時候相向而行，解決中國公民赴美「簽證難」「入境難」問題？「相互教育和文化交流法」助力中美議會交流，為什麼不盡快激活？《中美科技合作協定》互利共贏，為什麼不一步到位、盡快續簽？希望美方與中方相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，用誠意加強對話、拓展合作，爭取中美關係穩下來、好起來。

外交部：美持續監控華為 以非法手段阻撓中國企業發展

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
政治 貿易戰 科技戰 經濟 地緣政治 人權 國防 外交 習近平 中美關係

上一篇文章

美國或50年來首無大熊貓 中美交惡又一例證？（更新版）

下一篇文章

日官員：核處理水問題對中國赴日遊客影響有限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款