杭州亞運 | 英雄聯盟半決賽 中國隊不敵韓國無緣爭冠

杭州亞運電子競技項目英雄聯盟（League of Legends）半決賽今日上演，中國隊0：2不敵老對手韓國隊，無緣決賽，明日將與越南隊爭奪銅牌；韓國隊則會迎戰中國台北隊。

中韓兩國在半決賽提前相遇，兩隊此前都未嘗敗績，本場亦被視為提前上演的決賽。在比賽第一局，中國隊選出一個前期發力的進攻陣容，韓國隊則是一個偏後期的陣容。但比賽開始後，反而是韓國隊通過下路率先打開突破口，取得領先優勢。

雖然後續中國隊在幾波團戰碰撞中並不吃虧，但隨著比賽的進行，韓國隊的陣容優勢逐漸顯現。比賽進行到28分鐘，中國隊優勢最大的中單妖姬率先被秒，Kanavi蔚拿下三殺後，韓國隊以12比5的積分拿下首局比賽的勝利。

第二場開局，中國隊一掃首局失利的陰霾，不到9分鐘便建立4比0的領先。但後續韓國隊發起反攻，在第三條小龍團將局勢扳平。隨後韓國隊在團戰中的配合更好，最終在35分鐘，韓國隊打出1換5後結束比賽，以2比0的大比分挺進決賽。

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責任編輯：易燕丹

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