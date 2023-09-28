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藍佛安任財政部黨組書記 料接替劉昆財長職務

國情動向 15:51 2023/09/28

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今日（28日）下午，中央組織部有關負責同志出席財政部領導幹部會議，宣布中央決定，藍佛安任財政部黨組書記，免去劉昆的財政部黨組書記職務。預料藍佛安將接替劉昆擔任財政部部長。

據新華社今早報道，中共中央決定藍佛安不再擔任山西省委書記、常委、委員職務，另有任用。

藍佛安今年61歲，廣東惠東人，1985年從湖北財經學院（現中南財經政法大學）畢業後，進入財政部預算司工作，3年後調任廣東省財政審計系統工作，曾擔任廣東省財政廳副廳長7年，廣東省審計廳廳長共8年，2015年擔任韶關市委書記。2016年1月任廣東省副省長。

到2017年2月，藍佛安獲調到海南任省委常委、省紀委書記，2018年1月同時擔任海南省監委主任，2021年4月轉任山西省委副書記，兩個月後兼任山西省長，去年12月升任山西省委書記。

現年66歲的財長劉昆也是廣東人，劉昆在任職廣東財政廳廳長、副省長期間，曾是藍佛安的上司。

責任編輯：蒯宇澄

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