福廈高鐵開通 中國高鐵網建到最近台灣海峽的地方

全長277公里的福州至廈門至漳州高鐵（福廈高鐵）今日（28日）開通，設計時速達350公里。官媒指，這意味著中國「八縱八橫」高速鐵路網建到距台灣海峽最近的地方。

福廈高鐵全長277公里，由福州南站開始，途經福建莆田、泉州、廈門，再連接漳州，將東南沿海城市群串聯成「黃金旅遊帶」，廈門、漳州、泉州等地形成「半小時交通圈」，開通初期每日有8對列車。

據新華社報道，作為中國首條設計時速350公里跨海高鐵，福廈高鐵是目前中國運行時速最快的跨海高鐵。列車長介紹，從福州到廈門只需約一小時，比之前的福廈鐵路動車縮短一個多小時。

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從建造工藝看，福廈高鐵有泉州灣、湄洲灣和安海灣3座跨海大橋，海上穿行長度19.9公里，三跨海灣是其最大特色也是最大挑戰。中國鐵建鐵四院福廈高鐵項目部經理李平卓說，要破解海上風浪大、海域水深、海洋環境腐蝕性強等工程技術難題，同時，大橋還位於海峽西岸地震高烈度區。

這3座跨海大橋已經樹立了中國高鐵建設新標杆——湄洲灣跨海大橋是中國首座跨海高鐵矮塔斜拉橋，泉州灣跨海大橋是中國首座跨海高速鐵路橋，安海灣特大橋則是世界首座無砟軌道跨海大跨斜拉橋。一系列工程技術措施的採用使跨海大橋具良好抗風性能，實現福廈高鐵8級大風下不限速、11級暴風下不封閉交通。

大陸方面近期公布支持福建探索兩岸融合發展新路政策措施，其中提到，推動閩台基礎設施應通盡通，構建立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道。國家發展改革委副主任叢亮近日表示，連接閩台兩地高速通道的工程技術能力已經具備。

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責任編輯：尹航

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