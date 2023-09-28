習近平：中國經濟總體回升向好 着力擴大國內有效需求

國家主席習近平今日（28日）出席國慶招待會並發表重要講話提到，中國經濟總體回升向好，高質量發展紮實推進，社會大局保持穩定；要着力加大宏觀調控、擴大國內有效需求，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善。

他表示，要切實防範化解重大風險，努力實現全年經濟社會發展目標；加大民生保障力度，着力擴大就業，加強對困難群體兜底幫扶，紮實推進共同富裕。

習近平稱，當前世界百年變局加速演進，國際環境發生深刻變化，前進道路上還面臨很多風險挑戰；要堅定信心，繼續爬坡過坎、攻堅克難，堅定不移朝着強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進。「新征程上我們的前途一片光明，團結就是力量，信心賽過黃金」。

習近平並表示，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身特點和優勢， 積極參與粵港澳大灣區建設，維持香港、澳門長期繁榮穩定。 要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展；實現祖國完全統一是民心所向、時代潮流、歷史必然，是任何勢力都阻擋不了的。

此外，國務院總理李強在會見外國新任駐華使節時表示，中國經濟總體回升向好，未來發展前景光明，必將為全球經濟復甦和可持續發展注入更多新動能。

他稱，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，願同各方攜手努力，為世界和平與發展注入更多確定性、穩定性、正能量；中國將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略。

責任編輯：蒯宇澄