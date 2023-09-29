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中美舉行亞太事務磋商 雙方同意繼續保持溝通

國情動向 10:07 2023/09/29

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據中美雙方達成的共識並應美方邀請，外交部副部長孫衛東周三（27日）在華盛頓與美國亞太事務助理國務卿康達舉行中美亞太事務磋商，雙方同意繼續保持溝通。

外交部指，孫衛東與康達圍繞中美關係、亞太地區形勢、各自地區政策及共同關心的國際和地區問題，坦誠、深入、建設性地交換了意見。

孫衛東闡述中方在台灣問題上的立場，強調一個中國原則是台海和平穩定的基石。同時就美國推行所謂「印太戰略」 及南海等問題表明中方立場。中方強調，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是地區國家的共同願望。孫衛東同日還會見美國代理常務副國務卿紐蘭。

據報何立峰將訪美 為習拜會鋪路

另外，美國《華爾街日報》引述知情人士報道，北京和華盛頓持續推進高層官員交流，正商討安排主管經濟事務的國務院副總理何立峰訪問美國。若成行，何立峰將是美國總統拜登上任以來，訪問美國的最高級中國官員。

報道又指，中共中央政治局委員、外長王毅計劃10月訪問華盛頓，為中美元首峰會作準備。分析認為，中美安排官員訪美，意味國家主席習近平11月到美國三藩市出席亞太經合組織會議的可能性提高。據報北京正爭取習近平與拜登在會議期間舉行雙邊峰會，以穩定兩國關係。 

責任編輯：易燕丹

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