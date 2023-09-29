內地官媒：物價防「冷」促回升 貨幣政策料進一步寬松

本週召開的人行貨幣政策委員會三季度例會對宏觀政策發力的表態更為積極進取，會上提到「促進物價低位回升」、「保持物價在合理水平」。內地官媒《證券時報》報道指，這暗示貨幣政策有進一步寬松的空間和可能性。

官媒：目前物價水平有「冷」的傾向 需政策「加熱」

例會對外公布的內容通常被金融市場視為探究人行下階段貨幣政策取向的「前哨站」，字裡行間表述的細微變化都透露著官方對經濟形勢和政策意圖的微妙態度。在本次會議中，對物價的表態變化尤為明顯：從二季度的「穩物價」到此次的「促進物價低位回升」，從「保持物價水平基本穩定」到「保持物價在合理水平」。

人行：加大已出台貨幣政策實施力度 保持流動性合理充裕

《證券時報》指出，措辭的調整不僅亮明了人行對當前物價水平偏低、需要回升到「合理水平」的態度，更暗含了貨幣政策將有進一步寬松的空間和可能性。

今年以來，內地CPI（消費者物價指數）一路走低，上半年一度引發輿論對於內地經濟究竟是否陷入通縮的關注。報道指出，目前內地物價水平就有「冷」的傾向，需要宏觀政策加大逆周期調節為其「加熱」。8月中旬以來，降息、降準等寬松貨幣政策舉措陸續落地，為加快經濟良性循環，此番又新提出「持續用力、乘勢而上」、搞好逆周期調節等目標，可見，四季度貨幣政策出台進一步寬松舉措值得期待。

目前公布的8月經濟金融數據顯示出向好跡象，在當前經濟修復動能處於企穩回升的關鍵轉折時期，宏觀政策逆周期調節力度不能鬆懈。過去幾年宏觀調控的經驗表明，在經濟向上動能爬坡發力之際，逆周期調節政策的過早淡化並不利於後續經濟增長，也不利於穩定市場預期和信心。四季度宏觀經濟仍面臨穩增長和防風險的雙重考驗，無論是為確保完成全年目標任務（如國內生產總值增長5%左右），還是穩定房地產市場、化解地方隱性債務風險，都離不開逆周期政策的加持，貨幣信貸政策、財政政策、地產政策等宏觀政策重要抓手需加大協調配合力度。

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責任編輯：尹航

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