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黃金周 | 假期首日多地大塞車 有人揸8個鐘還未出省

社會熱點 11:35 2023/09/29

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內地中秋連國慶長假期開鑼，民眾出遊意慾高漲，北京、廣州等地在節前最後一個工作日（9月28日）提前出現大塞車，有回鄉過節的市民表示，特意選擇凌晨出行但開了8小時車仍未出廣東。

今日是假期首日，也是中秋節，北京零時起高速公路小客車免費通行，預計上午將迎來高速公路出京高峰，7時至12時出京方向交通壓力將持續集中，其中8時至11時最為突出。

為避開出行高峰和易堵路段，不少市民選擇提早出行。成都交警發布交通出行提示，，指昨晚高峰開始時間提前至下午3時左右，擁堵緩解時間延長至晚上9時左右，擁堵持續時長超過200分鐘。提前出現車龍的還有山東濟南和浙江寧波等地，自駕遊車主表示，都想提前走，沒料到提前堵起來，「大家預判了大家的預判。」

在廣州，昨日下午3時許，電子地圖顯示多條道路已標示為「紅色」，車流擁堵。廣東高速公路迎來出行高峰期，一名從東莞回衡陽過節的車主稱，她特意選擇凌晨出行但是開了8小時仍未出廣東。

據交通運輸部公布數據，中秋、國慶假期，鐵路、公路、水路、民航營業性客運量全面回升，營業性客運總量將達4.9億人次，較2022年同期日均增長78.6%，預計今年中秋、國慶假期公眾出行意願強烈，公路出行量將創歷史新高，旅遊人數有望迎年內新高峰。

責任編輯：易燕丹

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