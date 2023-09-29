回應美投資禁令 中國貿促會籲尊重公平競爭原則

美國總統拜登上月簽署第14105號行政令，該行政令禁止或限制美國投資者在半導體和微電子、量子信息技術、人工智能三個行業領域對中國實體進行特定類型的投資。對此，中國貿促會呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，強調投資禁令將危害兩國正常商業往來及全球產業鏈的安全和穩定。

中國貿促會、中國國際商會呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，強調投資禁令將危害兩國正常商業往來及全球產業鏈的安全和穩定。中國國際商會已代表中國工商界向美方正式提交評論意見，希望美國政府切實聽取理性聲音，審慎考慮相關規則。

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中國貿促會表示，美投資禁令將中國列為目前該禁令下唯一的「受關注國家」，將相關行業稱為「具有重大國家安全影響的特定敏感技術領域」，並對受限投資主體、受限投資對象以及受限交易類型的規定模糊寬泛，對民用和軍用目的實行不加區分「一刀切」式的投資監管。這種做法不但使相關交易增加交易風險和合規成本，具有極大不確定性，而且將破壞目前高度依賴全球分工與合作的產業鏈。中國是半導體、人工智能、量子信息技術全球產業鏈中不可忽視的重要一環，美方的自我設限將使美國企業在國際競爭中受損，妨礙技術進步，最終損害美國自身利益。

中國貿促會表示，中國工商界始終認為，開放自由的市場准入和平等的良性競爭是經濟發展的基石，自由公平的國際經濟秩序和穩定的全球分工與合作是全球工商界的共同利益所在，合作共贏是中美產業界的共同願景。中國工商界願與包括美國在內的各國產業界加強交流，共謀發展。

公開資料顯示，中國貿促會由國務院主管，是全國性對外貿易投資促進機構。

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責任編輯：尹航

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