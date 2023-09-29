分析指新任財政部書記藍佛安 帶來急需的地方經驗

中央決定藍佛安任財政部黨組書記，免去原任該職的劉昆，預料藍佛安將接替劉昆擔任財政部部長。彭博社認為，在中國尋求提振經濟之際，這項人事變動是令人鼓舞的舉動，地方政府的經驗對於應對中國當前經濟增長和債務挑戰至關重要。

61歲的藍佛安曾在廣東省、東莞市、韶關市委、海南省、山西省任職。他的職業生涯大部分 時間在地方政府，接觸過處於不同發展階段的地區。這些背景意味著他清楚地了解地方政府面臨的挑戰，以及它們對中國經濟增長的影響。

彭博社報道指出，財政部面臨棘手的問題：地方政府受到疫情和經濟增長緩慢的重創且負債累累，地方-中央財政結構需要改革，藍佛安可以為解決這些問題提供有益的意見，並採用支持中國經濟復甦和解決債務問題的政策。

值得注意是，持續的房地產市場調整意味著嚴重依賴土地出讓收入的地方政府面臨十分緊張的財務狀況，與地方政府融資平台相關的財政緊張和財務壓力對中國構成重大的金融穩定風險。

地方政府支出不足也減緩了今年的財政刺激，這與之前的經濟低迷時期有所不同，當時地方政府通過擴大赤字來支持經濟增長。

責任編輯：尹航

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