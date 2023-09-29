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杭州亞運 | 中國游泳24金追平歷史最佳 「蝶后」張雨霏今晚衝擊第6金

社會熱點 15:05 2023/09/29

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中國游泳隊本屆杭州亞運開賽以來已收獲24面金牌，追平2010年廣州亞運上創造的歷史最佳戰績。今晚游泳項目迎來收官之夜，將誕生7面金牌，「蝶后」張雨霏會在女子50米蝶泳衝擊個人第6金。

游泳項目的最後一個比賽日繼續在杭州奧體中心游泳館進行，張雨霏以25秒78奪得女子50米蝶泳預賽小組第一，年僅18歲的余依婷也衝進26秒大關，以小組第二晉級。

男子50米蛙泳預賽，覃海洋是這一項目的亞洲紀錄和亞運紀錄保持者。第三組出場的他以26秒25的成績率先「掂池」，不但鎖定小組第一，還刷新自己保持的亞運會紀錄。隨後出戰的孫佳俊則以27秒01晉級決賽。

今晚中國隊還將出戰女子800米自由泳、男子200米仰泳、男子400米自由泳、男子200米蝶泳等項目。而在女子4x100米混合泳接力預賽，中國隊派出汪雪兒、朱蕾桔、王一淳、程玉潔參賽，汪雪兒因搶跳搶跳犯規，最終成績無效，中國隊無緣晚上的決賽，成為賽事最大冷門。

責任編輯：易燕丹

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