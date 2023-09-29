內地中秋月餅市場遇冷 電商平台銷售額按年大減55%

健康意識抬頭加上市民消費情緒在疫情後變得保守，今年中秋節，內地月餅市場遇冷，有電商平台的銷售額較去年同期大降55%。

綜合內媒報道，鯨參謀平台的數據顯示，電商平台京東8月中上旬的月餅銷量累計約為9.1萬盒，較去年同期下降約43%；銷售額約為550萬元（人民幣，下同），按年下降55%。

除了電商平台，實體門市的月餅銷售情況亦不如往年。北京市海澱區某超市工作人員指，今年月餅團購數量比去年少了很多，前往買月餅的消費者多是出於剛需，消費也更務實，選擇價格更合適的月餅，很少有隨機購買。

盒馬一位負責團購業務人員表示，廣州某銀行去年訂幾千盒月餅，今年只有百盒，另選擇採購便宜的零食禮盒，企業訂單量驟減，對他們壓力很大。

蘇州某月餅品牌負責人也指出，他們幫江浙滬一些互聯網公司等企業製作定制款月餅，今年訂單減3至4成。而繼續下訂的客戶，會追求更簡單的包裝、價格更友好的產品，以縮減成本。

深圳中為智研咨詢有限公司研究員郭小軍表示，今年月餅市場銷售熱度明顯比往年淡了很多。一方面，出於健康的考慮，人們對月餅的需求有所降低；另一方面，當前人們消費偏保守，可能會壓縮節氣送禮的開支。

責任編輯：易燕丹

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