蘋果據報與中國官員會面 對App新監管規定表示擔憂

蘋果負責人據報近月與中國官員會面，就手機應用程式（App）必須先註冊的新規定表示擔憂。中方官員則表明，蘋果必須嚴格遵守相關規定。

工信部早前印發通知，要求所有App都必須向所在地的省級通信管理局備案，相關工作需在明年4月前完成，否則電信公司不得為該App提供網絡連接服務。

《華爾街日報》引述知情人士指，蘋果與政府討論了對新規定將如何實施，以及用戶等方面的擔憂，因為其將會限制蘋果App store上所提供的大量外國App。分析師指出，許多外國的App設計者不太可能向中國政府註冊，因為他們可能被要求遵守資料傳輸和審查要求。這將讓蘋果別無選擇，只能把其下架。

有專家估計，將有數以萬計的App會從蘋果中國的App store上消失。

報道又指，中國iPhone用戶雖不能以正規方式登錄Instagram（IG）、X、Facebook、YouTube及WhatsApp等西方社交媒體App，但他們仍可以靠VPN使用這些App，而新規定可能將堵塞這一漏洞。市場調查公司Sensor Tower的估計，過去10年間，上述5款App在中國從蘋果App store的下載量總計超過1.7億次，以IG的下載量最多，達到5,400萬次。工信部未回應該報的評置請求，蘋果則拒絕評論。

責任編輯：陳建錫