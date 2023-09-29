內地30措施促旅遊消費 提便利港人景區訂票、辦理住宿

國務院就5方面提出30條措施，要求地方加大優質旅遊服務供應、激發旅遊消費需求、加強入境旅遊工作，並提出相關保障措施，以助釋放旅遊消費潛力。

國辦印發《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展的若干措施》指，要促進文化及旅遊深度融合發展，引導戲劇節、音樂節、動漫節等健康發展，豐富「音樂+旅遊」、「表演+旅遊」、「賽事+旅遊」等業態；發展生態旅遊產品，合理利用國家公園、自然保護區等積極開發生態觀光、自然教育等產品。

優化旅遊基礎設施投入，支持各地根據旅遊業發展需求，合理規劃旅遊風景道等；調整優化景區管理，簡化預約程序，盡可能減少採集遊客個人信息；完善旅遊交通服務，提高旅遊目的地通達性，建構「快轉」交通網絡；有序發展夜間經濟，引導夜間文化及旅遊消費集聚區規範創新發展，完善各類配套服務設施。

針對入境旅遊方面，提升外籍旅客及港澳台居民持有效證件預訂景區門票、購買車票、在旅館辦理住宿登記的便利程度；優化離境退稅服務，提升離境退稅服務質效，推動擴大境外遊客離境退稅政策涵蓋地域範圍；優化簽證和通關政策，進一步提升簽證辦理效率，提升簽證審查資訊化水準，恢復各類免簽政策。

此外，文件又要求地方用好財政資金，將符合條件的旅遊項目納入地方專項債券支持範圍；優化信貸管理、豐富信貸產品，支持旅遊設施建設營運。

責任編輯：陳建錫