內地9月官方製造業PMI連升4個月 重回擴張區間

9月份，隨著政策效應不斷累積，經濟運行中積極因素不斷增多，內地官方製造業採購經理指數（PMI）錄50.2，比上月上升0.5個百分點，是連續4個月回升，且為4月份以來首次升至擴張區間。官方非製造業商務活動指數為51.7，比上月上升0.7個百分點。

9月製造業產需兩端繼續改善

在製造業方面，從企業規模看，大型企業PMI為51.6，比上月上升0.8個百分點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為49.6，與上月持平，低於臨界點；小型企業PMI為48.0，比上月上升0.3個百分點，低於臨界點。



從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為52.7、新訂單指數為50.5，均比上月上升，供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，調查結果顯示，本月反映行業競爭加劇、原材料成本高和資金緊張的製造業企業佔比均比上月有所上升，製造業恢復發展仍面臨一些困難。下一步，需著力推動已出台的政策措施落地見效，進一步鞏固經濟持續回升向好態勢。

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9月份，非製造業商務活動指數為51.7，比上月上升0.7個百分點，非製造業擴張力度有所增強。分行業看，服務業景氣回升，建築業擴張加快。當月綜合PMI產出指數為52.0，比上月上升0.7個百分點，表明內地企業生產經營活動總體擴張加快。

責任編輯：尹航

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