美國任命亞洲問題專家蘭伯特 為最高對華政策官員

美國國務院週五（29日）發表聲明，宣布任命蘭伯特（Mark Lambert）擔任東亞和太平洋地區事務局的中國協調員和副助理國務卿，並將負責東亞和太平洋地區事務局中國事務協調辦公室等部門的工作。

稍早前有分析指，蘭伯特的任命不太可能改變華盛頓對華政策的基調。

蘭伯特是亞洲問題專家

為融合跨地區、跨議題的對華政策，美國國務院去年統合各部門成立中國事務協調辦公室（Office of China Coordination），又被稱為中國組（China House）。

據美媒介紹，蘭伯特是一位亞洲問題專家，曾兩次在美國駐北京大使館任職，最近擔任副助理國務卿，主要負責日本、韓國和蒙古事務，並兼管與澳洲、新西蘭和太平洋島國的關係。在新職位上，他將繼續向負責國務院東亞和太平洋事務局的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）匯報。

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另據路透社此前報道，複雜的決策過程以及官僚主義使得中國組成立以來便備受批評，不過蘭伯特是一位在東亞擁有豐富經驗、受人尊敬的外交官，有望為該機構帶來新氣象。

報道還指出，蘭伯特的任命不太可能改變華盛頓對華政策的基調。

美國國務院此前承認中國組在人員調配方面出現一些問題，但否認與拜登政府的對華政策有關。國務院稱中國組是拜登政府中，運作最高效的團隊之一。

責任編輯：尹航

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