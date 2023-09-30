內地黃金周｜塞車公路上有人賣杯麵 景區附近居民囤菜少外出 

內地8天連假，出遊民眾大增。在塞車幾個鐘的公路上，有人在路邊賣杯麵和自熱飯。在熱門景區附近，有居民已提前囤菜，避免外出。

塞車成為近日社交平台的熱門話題之一。以昨日微博數據為例，塞車話題在熱搜榜最高位置到達第2位，閱讀量3.1億，討論量64.6萬。北京交通廣播指，15點15分，北京交通指數攀升至8.1，達到嚴重擁堵級別，平均車速已降低至22公里/小時。

據內媒報道，遊客小張說，9月29日淩晨5點和家人自駕從家出發度假，不到50公里的路整整開了10個小時。其中，在進入高速前的路段上，一段近2.5公里的路堵了5個多小時。

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小張稱，大家都從車上下來玩，有遛娃的，還有買杯麵的。小張表示，路邊有人做生意，20元一碗，給遊客泡好拎走；還有40元一份的自熱飯。但由於擔心沒有廁所，小張不敢吃也不敢喝。

有位於廣東的網友稱：高速出行約1200km的路程，足足比往日開多至少10個小時，這是有史以來，經歷堵車最堵的一次。

上海迪士尼淩晨三點已經有人排隊，景區附近居民節前開始囤菜。還有南京的居民說，其同事居住在夫子廟附近，一到節假日前就出門囤菜，因為節假日之間很難出門。

責任編輯：尹航

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