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9月財新製造業、服務業PMI雙雙走低兼遜預期

經濟脈搏 10:31 2023/10/01

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9月財新中國製造業PMI報50.6，比上月回落0.4個百分點；服務業PMI報50.2，大幅回落1.6個百分點，再創年內新低。兩項數據均差過市場預期。

製造業方面，PMI近五個月來第四次處於榮枯線上方，顯示製造業景氣度持續恢復。當月景氣度延續恢復，供求雙雙擴張，但全球經濟低迷，拖累了業界整體增長預期。該走勢與國家統計局PMI並不一致，此前國家統計局公佈的2023年9月製造業PMI錄得50.2，高於8月0.5個百分點，4月以來首次升至擴張區間。

從分項指數看，當月製造業供給和需求同步擴張。 此前高溫天氣對部分企業造成不利影響，當月生產回補，生產指數在擴張區間上升，新訂單指數在擴張區間下降，新出口訂單指數仍然低於榮枯線，但也有回升，顯示新訂單總量的增長主要靠內需改善帶動。就業則在8月顯著改善後，9月再次下降，過去七個月內第六次位於收縮區間。

雖然業界對未來一年生產前景持增長預期，但製造業生產經營指數錄得去年10月以來新低。樂觀心態與需求預期改善、新產品開發等因素有關；對前景的憂慮，主要源於外需疲弱。

服務業信心減弱，用工擴張放緩

服務業方面，PMI已經連續九個月位於擴張區間，不過也連續兩個月刷新年內新低。服務業供求擴張速度明顯放緩，外需有所改善，就業「弱改善」，企業家整體樂觀程度有限。這一走勢與國家統計局PMI並不一致。 此前國家統計局公佈的2023年9月服務業商務活動指數為50.9，結束五個月連降。

從分項數據看，服務業供求擴張速度明顯放緩。 9月服務業經營活動指數和新訂單指數連續九個月高於榮枯線，但均錄得近九個月新低。 海外遊客數量增多，海外訂單微增，新出口訂單指數經歷8月的微降后，9月出現回升。 部分企業反映，整體需求比預期疲弱。與市場供求的緩慢擴張保持一致，企業也放緩了用工擴張的步伐。

服務業界的信心度進一步減弱，服務業經營預期指數錄得去年12月以來新低，連續三個月微降。部分企業擔心市況轉弱，影響銷售。

穩就業、增收入政策仍需加力

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月中國製造業和服務業景氣度均在擴張區間下降，後者降速更為明顯，就業市場受製造業拖累，綜合就業指數四個月來首次收縮。過去幾月間，中央各項旨在促消費、擴投資的政策密集出台，各項重要經濟指標出現邊際改善，不過經濟恢復基礎仍不穩固，國內需求依然不足，外部不確定因素依然較多，就業市場壓力仍然偏大。

下一階段，前期各項穩經濟政策落地見效情況應是關注重點，穩就業、增收入等關鍵環節或需進一步加力。 此外，房地產市場供求關係已發生重大變化，相關調控措施的放鬆對市場促進效果已較為有限，對居民可支配收入的擠壓以及相關風險更值得關注。

責任編輯：陳建錫

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