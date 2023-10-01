中指院：9月百城新樓價格有所企穩 二手價普跌

中指研究院發表報告指，全國100個城市9月新樓平均價格按月由跌轉漲0.05%，按年跌幅收窄至0.10%，受惠於當月利好政策密集出台，開發商積極把握政策視窗期和「金九銀十」關鍵節點加快推盤；二手樓平均價格按月跌幅擴大至0.44%，按年跌幅擴大至2.59%，「認房不認貸」政策落地帶動重點城市二手掛牌量明顯增長，供應增加令價格承壓。

整個三季度，百城新樓平均價格累計上漲0.03%，漲幅較二季度擴大0.02個百分點。7-8月，百城新樓價格按月均下跌，進入9月，部分優質改善專案入市帶動樓價企穩，進而使得百城新樓價格累計微幅上漲。二手住宅平均價格累計下跌1.21%，跌幅較二季度擴大0.57個百分點。另全國50城住宅平均租金累計上漲0.38%，漲幅較二季度擴大0.10個百分點

報告指，三季度中央及各部委密集釋放樓市利好信號，自7月24日中央政治局會議明確「我國房地產市場供求關係發生重大變化」，指出要適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱。 各部委及地方推動落實「認房不認貸」、延長換購住房個稅退稅優惠時間、調整首付比例下限和二套房貸利率加點下限，指導商業銀行下調存量房貸利率等。

但考慮到目前市場恢復尚不明顯，短期內核心城市供需兩端支援政策或將繼續發力，以助力市場加快恢復。需求側，核心城市或以下調首付比例、降低房貸利率、減免交易稅費等作為政策優化主要方向，同時一線城市郊區和核心二線城市主城區限購優化預期增強。供應側，部分城市或出台企業紓困措施以緩解開發商經營壓力。 整體來看，若政策持續優化到位，同時隨著置換改善需求逐漸入市，四季度核心城市市場有望企穩，而普通二線和三四線城市市場修復恐需更長時間。

責任編輯：陳建錫