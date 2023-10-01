內地黃金周｜航空運力過剩 機票價格大跳水

內地黃金周連假才過1/3，多條國內航線因航空運力過剩，機票價格均傳出大幅跳水。有旅客在9月初提前購買本月機票，比當前價格甚至貴了近50%。

官媒《證券時報》報道，有民眾9月初以4054元（人民幣，下同）買了從成都前往烏魯木齊的機票，但在假期前夕再查詢時，發現同一航班往返機票已降到1850元，感到十分無奈，旅遊還沒開始已經「虧損」。報道指，遇到類似情況的，可能還不是個別現象。有民眾向航空公司和OTA平台反映後，成功辦理「全額退票退款」，有部分平台也同意返還了差價。

多名業內人士分析指，中秋和國慶假期前夕，國內機票價格出現前高后低的情況，主要是受供求關係變化的影響。部分機票價格突然大跳水，可能是航空運力大幅增加，導致運力過剩。據航旅縱橫大數據顯示，假期期間計劃執行總航班量近14萬班，日均航班量比2019年同期增長約20%，但機票預訂量僅基本恢復至當年同期水平。

與供大於求的供需關係相比，機票價格卻依然高漲。航班管家數據顯示，截至9月27日，雙節期間的國內機票訂單量比今年五一增長了1.2倍，機票價格同樣明顯上漲，國內機票（經濟艙）均價1078元，比去年國慶增長四成以上，比2019國慶增長一成以上。這也造成了假期期間，部分機票價格大幅跳水。

責任編輯：陳建錫