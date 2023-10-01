中國科考隊首登珠峰外8000米以上高峰

中國18名科考隊員今日（1日）上午登頂世界第六高峰卓奧友峰，開展極高海拔自動氣象站架設、峰頂冰雪測厚、雪冰樣品採集等任務。這是中國科考隊首次登頂珠峰以外的海拔8000米以上高峰。卓奧友峰地處中國與尼泊爾邊界、喜馬拉雅山脈中部，海拔8201米，為世界第六高峰，東距「世界之巔」珠穆朗瑪峰約30公里。

「此次科考共有來自4支科考分隊12個科考小組、1個保障支撐小組的120多名科考隊員參加。」科考現場總指揮安寶晟指，科考活動將圍繞亞洲水塔變化、生態系統與碳迴圈、人類活動與生存環境安全、礦產資源與地質環境等重大科學問題開展考察研究，揭示極高海拔地區變化和極端過程變化對青藏高原生態環境變化的影響。

中國科學院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟指，卓奧友峰地區的西風—季風協同作用比珠峰地區更劇烈，卓奧友峰是所有海拔8000米以上高峰中峰頂冰雪厚度最厚的山峰，保存著潛在最豐富的極高海拔氣候變化檔案。同時，當地的加布拉冰川是研究冰川退縮對冰緣生態系統結構和功能變化及其碳源、碳匯過程影響的最佳區域。

責任編輯：陳建錫