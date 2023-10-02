內地黃金周 | 多地公布消費數據 貴州省首兩日超百億

內地為期8天的中秋、國慶雙節假期（9月29日至10月6日）期間，多地消費增長。貴州省假期首兩日消費金額突破100億元（人民幣，下同），按年增逾4成。

據《貴州日報》報道，雙節前兩日，全省消費金額101.14億元，按年增長40.46%；1420.67萬人次消費，按年增長37.39%。

報道稱，貴州各市州因地制宜開展促銷，刺激消費加快恢復。從監測數據來看，消費金額排名前三的地區是貴陽市、遵義市和黔東南州，消費金額分別占全省整體的28.15%、17.75%、8.48%。

在天津，天津市商務局舉辦2023天津金秋購物節，組織各區和重點商貿企業搶抓商機，在全市開展近200場促消費活動。假期首日，市商務局監測的476家商貿流通企業共實現銷售額3.62億元，按年增長52.6%，較2019年增長9.2%；客流量165.8萬人次，按年增長69.1%。

而在寧夏，今年假期首日銷售額數據則較2021年有所下滑。

據寧夏回族自治區商務廳網站消息，9月29日，全區重點監測的108家商貿企業實現銷售總額5024.51萬元，按年增長98.30%。但2022年「十一」長假恰逢寧夏疫情，數據不具可比性。今年中秋、國慶雙節8天小長假第一天與2021年「十一」國慶7天小長假第一天相比，下降6.59%，運行基本平穩。

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責任編輯：尹航

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