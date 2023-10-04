美國參院代表團下周訪華 京表示歡迎

▲ 舒默（中）據報將率團訪華。

美國參議院黨派代表團下周將訪問中國，據報將與北京討論美企在華經營，以及芯片大廠美光的審查問題。有議員表示，希望能與中國國家主席習近平會面。

中國外交部今日回應指，中方歡迎美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團訪華。希望通過此訪增進美國國會對中國的客觀了解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。但外交部的回應中並未提及美代表團是否會見到中國領導人。

彭博社引述消息人士指，民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默與共和黨同僚訪問北京時，將向中方提出美國存儲芯片製造商美光在中國開展業務的問題，後者正面臨中國的網路安全審查。另外，代表團還計劃到上海與美國商界及其他團體會面，討論有關美國企業對中國投資環境的擔憂。

共和黨參議員克拉波表示，目的是與中方接觸，像一些高級政府官員一樣，就雙方面臨的一系列廣泛問題和他們進行交流。他拒絕透露將討論甚麼，僅表示雙方愈多接觸，解決衝突的機會和潛力就愈大。他又提到，雖然參議員尋求與習近平會面，但這項安排尚未確定。

舒默辦公室證實他計劃訪問中國、韓國和日本，日程細節則尚未公布。

責任編輯：陳建錫